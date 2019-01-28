İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal Partisinden İstifa Etti

CHP'nin ardından bir istifa depremi de İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akkal'ın istifasına ilişkin İYİ Parti'n henüz bir açıklama yapılmadı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal

"PARTİ İÇİNDEKİ SIKINTILAR HAD SAFHAYA ULAŞTI"

Akkal yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar kamuoyuna çok fazla yansıtmamaya çalışsalar da parti içindeki sıkıntıların had safhaya ulaştığını ileri sürdü.

Partisinin genel başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran'daki genel seçimler sonrası istifasıyla başlayan parti içi problemlerin yerel seçimler öncesi içinden çıkılmaz bir hal aldığını öne süren Akkal, şöyle devam etti:

"Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım, önce iş birliği denen ve sonra adı yine 'Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum, bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır. Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir.

"ADAYLAR ALINAN KARARLAR AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ İLE BELİRLENİYOR"

İstifa kararı almamdaki tek sebep sadece bu değildir. Teşkilatlara sormadan, danışmadan ve istişare edilmeden 'ben yaptım oldu' mantığıyla kararlar alınması, alınan kararların ahbap çavuş ilişkileri ile belirlenmesi, bulunduğumuz il ile ilgili milletvekili, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerinin kimseye danışılmadan, ben 'Manisa'yı sizden iyi bilirim' söylemleri eşliğinde belirlenmesi, ahde vefanın olmayışı, parti içindeki anti demokratik uygulamalardır."

Manisa'da İYİ Parti'yi kuran, elini taşın altına sokan, kentte yüzde 14 oy alan teşkilatların, ilçe başkanlarının ve partililerin adeta yok sayılarak CHP ile pazarlıklar yapıldığını savunan Akkal, 17 ilçenin 10'unun teslim edildiğini, aday belirleme işlemlerinde hiçbir Manisalı yöneticinin haberdar edilmediğini belirtti.

"BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ OLARAK HAREKET EDECEĞİM"

Akkal, şunları kaydetti: "Bu süreci Genel Merkez nezdinde yürüten Sayın Genel Başkan Yardımcılarına öncelikli tavsiyem, bu süreci Manisa'da ve tüm Türkiye'de kimselere sormadan, 'ben yaptım oldu' mantığıyla, intikam duygularıyla ve menfaat ilişkileriyle götüreceğine, büyükşehirlerin garanti olan 1. sıralarından değil, önce kendi memleketlerinden milletvekili adayı olmaları olacaktır.

Sizler kendi memleketinizden aday olmayacaksınız, ama hayatınızda 3-5 kez gittiğiniz şehirler hakkında hiç kimseye danışmadan hüküm vereceksiniz. Manisa Kurucu İl Başkanlığı görevini yaptığım ve Manisa Milletvekili olduğum İYİ Parti'den bugün itibarıyla istifa ediyorum.

Bundan sonra milletvekilliği görevini bağımsız olarak, Manisalılık ruhuyla ve genel merkezin değil gerçekten milletin vekili olduğumun bilinciyle görevimi sürdüreceğim."

TAMER AKKAL KİMDİR?

Tamer Akkal, 20.08.1974 yılında Manisa'da doğdu. Gazi İlköğretim okulu ve Şehitler Ortaokulu eğitimi tamamladı. Tamer Akkal, devam ettiği Manisa Lisesi eğitimi yarım bırakarak öğrenimini Açık Lise'de devam ederek tamamladı. İstanbul Üniversitesi (AUZEF) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanan Akkal halen devam ediyor. 2007 yılından itibaren MHP'de farklı kademelerde görev alan Akkal 2016 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. 08 Aralık 2017 tarihinde İYİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanlığı'na atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken genel seçimlerde aday adayı olmak üzere 26 Nisan 2018 tarihinde İl başkanlığı görevinden istifa etti. Evli ve 1 kız babası.