İYİ Parti Sakarya İl Başkan yardımcıları Mungan ve Esmeroğlu trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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İYİ Parti Sakarya İl Başkan yardımcıları Mungan ve Esmeroğlu trafik kazasında yaralandı

17.04.2022 01:57
İYİ Parti Sakarya İl Başkan yardımcıları Mungan ve Esmeroğlu trafik kazasında yaralandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında İYİ Parti Sakarya İl Başkan yardımcıları Selahattin Mungan ve Yüksel Esmeroğlu'nun da olduğu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında İYİ Parti Sakarya İl Başkan yardımcıları Selahattin Mungan ve Yüksel Esmeroğlu'nun da olduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 Adapazarı-Karasu yolunda seyreden Z.B. yönetimindeki 54 ADE 973 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil jandarma kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Z.B. ile diğer araçtaki İYİ Parti İl Başkan yardımcıları Selahattin Mungan ve Yüksel Esmeroğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada yaralanan Mungan ve Esmeroğlu ile sürücü Z.B'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır kaza sırasında İstanbul'da farklı bir programda olduğu için basına yansıyan bilgiler doğru değildir." ifadesini kullandı.

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İYİ Parti, Tragger, Söğütlü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Sakarya İl Başkan yardımcıları Mungan ve Esmeroğlu trafik kazasında yaralandı - Son Dakika


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