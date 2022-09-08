İYİ Parti'li Yılmaz'dan "Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılmasın" çağrısı - Son Dakika
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İYİ Parti'li Yılmaz'dan "Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılmasın" çağrısı

08.09.2022 14:54
İYİ Parti'li Yılmaz'dan "Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılmasın" çağrısı

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara Onkoloji Hastanesinin yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti verdiğini belirterek, kapatılmaması çağrısında bulundu.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara Onkoloji Hastanesinin yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti verdiğini belirterek, kapatılmaması çağrısında bulundu.

Ankara Onkoloji Hastanesinin ana giriş kapısı önünde toplanan İYİ Parti heyeti ve Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu üyelerinden oluşan grup, basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Yılmaz, 500 yatağa ulaşan 12 ana bilim dalı ve 4 yan dalda uzmanlık eğitimi veren hastanenin Türkiye'de eğitim ve araştırma vasfına sahip tek onkoloji hastanesi olduğunu söyledi.

Hastanenin yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti verdiğini belirten Yılmaz, ülkenin her yerinden gelen kanser hastalarının burada tedavi edildiğini anlattı.

Yılmaz, hastanenin kapatılmak istenmesinin sebebinin şehir hastanelerinin yüklenicilerine hasta sayısı garantisi verilmesi olduğunu öne sürerek, "İktidar, vatandaşlarımızı rant uğruna müşteri sayarak, hastanelerimizi bir bir kapatmakta." dedi.

Yılmaz, "Şu ana kadar ülke genelinde açılan 13 hastane için 30 hastane ya kapatıldı ya işlevsizleştirildi ya da yıkıldı. Kapanan hastanelerin etrafındaki esnaf zarara uğradı. Çoğu iflas etti. Kent dokusu bozuldu, trafik içinden çıkılmaz hale geldi." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından hastane çevresinde bulunan esnafla bir süre sohbet eden Yılmaz'a İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da eşlik etti.

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Kılıçdaroğlu: Çiftçi, üretici ve esnafın kredi faizini sileceğiz Kılıçdaroğlu: Çiftçi, üretici ve esnafın kredi faizini sileceğiz Ankara'da 'Onkoloji Hastanesi Kapanmasın' Protestosu. Ayfer Yılmaz: '13 Şehir Hastanesi İçin 30 Hastanemiz ya İşlevsizleştirildi ya da Yıkıldı' Ankara'da 'Onkoloji Hastanesi Kapanmasın' Protestosu. Ayfer Yılmaz: '13 Şehir Hastanesi İçin 30 Hastanemiz ya İşlevsizleştirildi ya da Yıkıldı'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'li Yılmaz'dan 'Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılmasın' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti'li Yılmaz'dan "Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılmasın" çağrısı - Son Dakika
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