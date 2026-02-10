İYTE, Proje Sayısında Devlet Üniversiteleri Arasında Birinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

İYTE, Proje Sayısında Devlet Üniversiteleri Arasında Birinci

İYTE, Proje Sayısında Devlet Üniversiteleri Arasında Birinci
10.02.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYTE, 2023-2025 TÜBİTAK 1001 projeleri ile devlet üniversiteleri arasında en yüksek projeye sahip.

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 2023-2025 yılları TÜBİTAK 1001 programı verilerine göre öğretim üyesi başına düşen proje sayısında devlet üniversiteleri arasında birinci olduğunu duyurdu. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "İYTE'de sahip olduğumuz üstün başarılı akademik kadrolarımız, ileri düzey araştırma alt yapımız, inşa ettiğimiz disiplinlerarası araştırma kültürümüz, araştırmacılarımıza sunduğumuz akademik özgürlük ve huzur ortamımız ile ülkemizin bilim ve teknoloji ekseninde hedeflerine ulaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

İYTE, TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında elde ettiği verileri paylaştı. 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde, öğretim üyesi başına düşen proje oranında yüzde 13,39'a ulaşan İYTE, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığını aktardı. İYTE'nin bu programdaki performansı, enstitünün araştırma odaklı yapısının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

İYTE bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projeler, Teknopark İzmir ve Bilişim Vadisi İzmir'de faaliyet gösteren 350'den fazla Ar-Ge firmasıyla ve Türkiye'nin çok farklı kentlerinden sanayi kuruluşu ile etkileşim halinde sürdürülüyor. Akademik çalışmaların; savunma sanayii, biyoteknoloji, sürdürülebilirlik ve temiz enerji gibi alanlarda teknoloji geliştirme süreçlerine katkı sunduğu belirtildi.

'MESELE SADECE SAYI DEĞİL, YARATILAN ETKİ'

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜBİTAK 1001 programındaki birinciliğimiz ve son yıllarda sürdürdüğümüz bu istikrar, nicelikten ziyade niteliğe odaklanan stratejimizin bir yansımasıdır. Temel hedefimiz yüksek katma değerli, stratejik ve dünyayla rekabet edebilecek bilimsel bilgiyi üretmek ve bu bilginin ekonomi de dahil olmak üzere ülkemizin her anlamda kalkınmasına anlamlı katkılar sunmaktır. İYTE'de sahip olduğumuz üstün başarılı akademik kadrolarımız, ileri düzey araştırma alt yapımız, inşa ettiğimiz disiplinlerarası araştırma kültürümüz, araştırmacılarımıza sunduğumuz akademik özgürlük ve huzur ortamımız ile ülkemizin bilim ve teknoloji ekseninde hedeflerine ulaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bilgi üretiyor, bu bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemizin bugününe, geleceğine yön veriyoruz. Bu gurur tablosunda imzası olan, sınırları zorlayan tüm akademisyenlerimizi gönülden kutluyorum. Birlikte başardık ve ülkemiz ve milletimiz için birlikte çok daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, İYTE'nin temel bilimler ve mühendislik alanlarında yürüttüğü araştırmalarla, Türkiye'nin teknoloji üretme ve ihraç etme hedeflerine katkı sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İYTE, Proje Sayısında Devlet Üniversiteleri Arasında Birinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi

12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:40:00. #7.11#
SON DAKİKA: İYTE, Proje Sayısında Devlet Üniversiteleri Arasında Birinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.