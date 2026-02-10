İYTE, Proje Sayısında Devlet Üniversiteleri Arasında Birinci

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 2023-2025 yılları TÜBİTAK 1001 programı verilerine göre öğretim üyesi başına düşen proje sayısında devlet üniversiteleri arasında birinci olduğunu duyurdu. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "İYTE'de sahip olduğumuz üstün başarılı akademik kadrolarımız, ileri düzey araştırma alt yapımız, inşa ettiğimiz disiplinlerarası araştırma kültürümüz, araştırmacılarımıza sunduğumuz akademik özgürlük ve huzur ortamımız ile ülkemizin bilim ve teknoloji ekseninde hedeflerine ulaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

İYTE, TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında elde ettiği verileri paylaştı. 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde, öğretim üyesi başına düşen proje oranında yüzde 13,39'a ulaşan İYTE, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığını aktardı. İYTE'nin bu programdaki performansı, enstitünün araştırma odaklı yapısının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

İYTE bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projeler, Teknopark İzmir ve Bilişim Vadisi İzmir'de faaliyet gösteren 350'den fazla Ar-Ge firmasıyla ve Türkiye'nin çok farklı kentlerinden sanayi kuruluşu ile etkileşim halinde sürdürülüyor. Akademik çalışmaların; savunma sanayii, biyoteknoloji, sürdürülebilirlik ve temiz enerji gibi alanlarda teknoloji geliştirme süreçlerine katkı sunduğu belirtildi.

'MESELE SADECE SAYI DEĞİL, YARATILAN ETKİ'

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜBİTAK 1001 programındaki birinciliğimiz ve son yıllarda sürdürdüğümüz bu istikrar, nicelikten ziyade niteliğe odaklanan stratejimizin bir yansımasıdır. Temel hedefimiz yüksek katma değerli, stratejik ve dünyayla rekabet edebilecek bilimsel bilgiyi üretmek ve bu bilginin ekonomi de dahil olmak üzere ülkemizin her anlamda kalkınmasına anlamlı katkılar sunmaktır. İYTE'de sahip olduğumuz üstün başarılı akademik kadrolarımız, ileri düzey araştırma alt yapımız, inşa ettiğimiz disiplinlerarası araştırma kültürümüz, araştırmacılarımıza sunduğumuz akademik özgürlük ve huzur ortamımız ile ülkemizin bilim ve teknoloji ekseninde hedeflerine ulaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bilgi üretiyor, bu bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemizin bugününe, geleceğine yön veriyoruz. Bu gurur tablosunda imzası olan, sınırları zorlayan tüm akademisyenlerimizi gönülden kutluyorum. Birlikte başardık ve ülkemiz ve milletimiz için birlikte çok daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, İYTE'nin temel bilimler ve mühendislik alanlarında yürüttüğü araştırmalarla, Türkiye'nin teknoloji üretme ve ihraç etme hedeflerine katkı sunmayı sürdürdüğü belirtildi.