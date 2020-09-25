İYTE Rektörü Prof. Dr. Baran, üniversitedeki çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, bu yıl da en çok tercih edilen üniversitelerden biri olmayı başardıklarını söyledi.

Kente görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Baran, enstitüdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rektör yardımcıları ve dekanlarla Teknopark İzmir'de gerçekleşen toplantıda konuşan Baran, bu tür organizasyonları geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

İYTE'nin bir devlet üniversitesi olarak 1992 yılında kurulduğunu ve eğitim dilinin yüzde yüz İngilizce olduğunu aktaran Prof. Dr. Yusuf Baran, 3 fakültede 18 lisans, 45 yüksek lisans ve doktora programları bulunduğunu hatırlattı.

Rektör Baran, "Bu yıl da en çok tercih edilen üniversitelerden biri olmayı başardık. Kontenjanlarda doluluk oranımız yüzde 100 oldu." diye konuştu.

Üniversitelerini farklı kılan en önemli özelliğin kampüsteki Teknopark İzmir olduğunu belirten Yusuf Baran, üniversite-sanayi işbirliği sayesinde ülke ekonomisine de önemli katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.