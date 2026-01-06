İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası - Son Dakika
İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
06.01.2026 14:32  Güncelleme: 18:19
İzmir\'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Haber Videosu

İzmir'in Urla ilçesindeki Demircili Koyu'nda izinsiz sökümü yapılan 'Gökbey' isimli hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.

İzmir'in Urla ilçesinde denizde izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 850 bin lira para cezası kesildi.

DENİZİN ORTASINDA HURDA GEMİYİ PARÇALADILAR

Demircili Koyu'na yaklaşık 5-6 gün önce yanaşan "Gökbey" isimli hurda gemi, işçiler tarafından burada parçalanmaya başlandı. Hurda geminin koyda sökülmeye başlandığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler geminin özellikle gece saatlerinde işçiler tarafından parçalandığını tespit edip tutanak tuttu.

İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

2 MİLYON 850 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, kaçak sökümün devam etmemesi amacıyla bölgede nöbet tutuyor.

İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Çevrede yaşayan vatandaşlar da geminin bulunduğu alana gelerek duruma tepki gösterdi. Demircili Mahallesi Muhtarı İbrahim Direk, AA muhabirine, gemiyi gördükten sonra ilk olarak jandarmaya bilgi verdiklerini, tüm kurumların da gelip gemi ve bölgede inceleme yaptığını söyledi.

İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Gemideki işçilerin gemiyi gece parçaladığını aktaran Direk, "Jandarma tutanak tuttu. Sahil Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri olmak üzere tüm yetkililer geldi. Firma yetkilileri hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerini kullandı. Mahallede çiftçilik yapan Mahmut Kiraz da geminin 31 Aralık gecesi geldiğini söyledi.

İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

"PALETLİ KEPÇE YARDIMIYLA SAHİLE ÇEKTİLER"

Geminin önce açıkta beklediğini daha sonra kıyıya yanaştığını aktaran Kiraz, "Paletli kepçe yardımıyla sahile çektiler. Buraya oksijen tüplerini getirdiler ve gemiyi parçalamaya başladılar. Tam olarak parçalanamadı ama tutanak tutunca bıraktılar. Geminin dörtte bir kısmı neredeyse söküldü." dedi. Kiraz, bölgenin doğal sit ve turizm alanı olduğunu, gemi sökümü yapılmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası - Son Dakika
