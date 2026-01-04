Şehitler Anma Videosuyla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehitler Anma Videosuyla Uğurlandı

Şehitler Anma Videosuyla Uğurlandı
04.01.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can için adliye çalışanları tarafından anma videosu hazırlandı.

İZMİR'de adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can için adliye çalışanları tarafından anma videosu hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Bu topraklar böyle evlatlarla vatandır. Bu millet kahramanlarını unutmaz, unutturmaz. Ruhları şad, mekanları ali olsun" dedi.

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı. İslam Kerimov Caddesi'ne 'Fethi Sekin' adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi.

Olayın 9'uncu yıl dönümü öncesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından Sekin ve Can için özel bir anma videosu hazırlandı. Videoda, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başta olmak üzere İzmir Adliyesi'nde görev yapan başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, memur ve personel, şehitleri andı.

'BU MİLLET KAHRAMANLARINI UNUTMAZ'

Videoda görüşlerini paylaşan Yeldan, "Bazı insanlar görev yapar, bazıları ise görevleriyle birlikte tarihe geçerler. Bazı isimler vardı ki anlatılmaz yaşatılır. Fethi Sekin cesaretiyle yolu açtı, Musa Can görev bilinciyle adaleti ayakta tuttu. Bu topraklar böyle evlatlarla vatandır. Bu millet kahramanlarını unutmaz, unutturmaz. Ruhları şad, mekanları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Yarın, olayın 9'uncu yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Kaynak: DHA

İzmir Adliyesi, Fethi Sekin, Musa Can, Güvenlik, Güncel, İzmir, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitler Anma Videosuyla Uğurlandı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek
Mantar toplamak için ormanda kayboldu Sevindiren haber geldi Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:56:11. #7.11#
SON DAKİKA: Şehitler Anma Videosuyla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.