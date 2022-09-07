İzmir Barosu'ndan Karaburun Adliyesi'nde Yaşananlara Tepki: "Yargı Sahiden Bağımsızmış" - Son Dakika
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İzmir Barosu'ndan Karaburun Adliyesi'nde Yaşananlara Tepki: "Yargı Sahiden Bağımsızmış"

07.09.2022 18:21
İzmir Barosu'ndan Karaburun Adliyesi'nde Yaşananlara Tepki: "Yargı Sahiden Bağımsızmış"

İzmir Barosu, bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) bir yazı gönderdi. "Yargı Sahiden Bağımsızmış" başlıklı yazıda, Anayasa’nın hakim ve savcı teminatına yönelik hükümlerine dikkat çekildi.

İzmir Barosu, bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bir yazı gönderdi. "Yargı Sahiden Bağımsızmış" başlıklı yazıda, Anayasa'nın hakim ve savcı teminatına yönelik hükümlerine dikkat çekildi.

İzmir Barosu, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'in tutuklanmasının ardından Karaburun Adliyesi'nde yaşanan gelişmeler üzerine HSK'ya gönderdiği yazıyı kamuoyu ile de paylaştı.  Yazıda, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden savcı ve Özen'in tutukluluğa itirazını reddeden hakim olan eşinin yaz kararnamesi ile ilçede görevlendirildiğine işaret edildi. Gündeme gelen bu olay sonrası, savcı ve hakim olan eşinin Karaburun'dan alınıp 4 ay süreyle Siverek'e 'geçici görevle' ve 'derhal başlama' talimatı ile gönderildiği vurgulanan "Yargı Sahiden Bağımsızmış" başlıklı yazıda şunlar kaydedildi:

'GÜLŞEN' AÇIKLAMASI ANIMSATILDI

"Sayın Kurul Üyeleri;

Gülşen için verilen tutuklama kararının ardından kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle 26 Ağustos'ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi henüz kurumadı.

Anayasa'nın 138. maddesine atfen 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler' mi demiştiniz açıklamada… Hatırlıyor musunuz?

Bir de 'kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur' diye de parmak sallamayı ihmal etmemiştiniz sanki.

Anlaşılan o ki bu söyledikleriniz yalnız bizim için geçerli. Bir partinin ilçe başkanını tutuklamaya sevk eden savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden yargıç için Anayasa madde 138 işlemiyor olmalı.

Bir hakim ile bir savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun'dan alıp, verdikleri karar nedeniyle 4 ay süreyle Siverek'e geçici görevle ve derhal başlama talimatıyla göndermiş olmanızın da hakim savcı teminatı açısından bir açıklamasını bulursunuz muhakkak.

Rica etsek, bizim hiç unutmadığımız ama sizin yalnızca muhalif sesleri bastırmak için kullandığınız Anayasa'nın 138. maddesini bir kez de bu olay sebebiyle açıklar mısınız kamuoyuna?

Biz, ekte hakim savcı teminatına ilişkin bölümleri de içeren Anayasa'nın tam metnini belki elinizde yoktur diye size gönderiyoruz. Ancak bundan mutluluk değil bağımsız yargı adına hicap duyduğumuzu da bilmelisiniz."

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Kaynak: ANKA

Hakim, Yargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Barosu'ndan Karaburun Adliyesi'nde Yaşananlara Tepki: 'Yargı Sahiden Bağımsızmış' - Son Dakika

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