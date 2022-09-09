Tunç Soyer: "İzmir Umudun Yüzüdür"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yılı töreninde "9 Eylül sadece bir şehrin kurtuluşu değil, işgal edilmiş bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve Cumhuriyeti'mizin doğuşu, 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle hep diyorum. İzmir, umudun yüzüdür" diye konuştu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgenenal Kemal Yeni, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve yurttaşlar katıldı.

"BİR MİLLETİN AYAĞA KALKIŞI"

Halk oyunları gösterileri ile dans şovlarının yapıldığı törende konuşan Tunç Soyer şunları kaydetti:

"Her bir hücremize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değil. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve Cumhuriyeti'mizin doğuşu, 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle hep diyorum. İzmir, umudun yüzüdür… Kurtuluşun 100. yılında milli mücadelemizin değerini hafızalarımızda tazelemek bizim asli görevimiz. Bugünü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize minnetimizin bir ifadesi olarak kutluyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin en önemlilerinden biri Kocatepe'den İzmir'e uzanan dört yüz kilometrelik "Zafer ve Anma Yürüyüşü"müzdü. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılarak bizi onurlandırdığı Zafer Yürüyüşü, 14 günün ardından bu sabah düzenlediğimiz törenle son buldu.

"ÇOK DAHA GÜZEL BİR MEMLEKETİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

100. Yıl etkinliklerimiz arasında İzmir Türküleri Albüm Projesi, 100. Yıl Kütüphanesi, 100. Yıl Anı Evi, 100. Yıl Belgeseli, 100. Yıl İzmir Yarı Maratonu gibi birçok kilometretaşı yer alıyor. Asıl büyük coşkumuzu ise bu akşam Gündoğdu Meydanı'nda yaşayacağız. Türkiye'nin gördüğü en büyük sahne gösterisinin ardından, İzmir unutulmaz bir Tarkan konserine şahitlik edecek. 9 Eylül ile bizlere bağımsızlığı, özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan başta Büyük Önderimiz Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunda yürümek, bizim en önemli vazifemiz. Onların bıraktığı miras, bizim en büyük hazinemiz. Bu mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara emanet etmek, boynumuzun borcu. Tam da bu süreçte 100 yıl önce Atalarımızın canıyla, kanıyla ödediği bedelleri; kadını, genci, yaşlısı demeden topyekün yapılan mücadeleyi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Bu meydandaki buluşmamız, bu müthiş coşku, işte bunun kanıtı. Bizlere bu güzel vatanı miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep beraber çok daha güzel bir memleketi; el ele, kol kola, güle oynaya inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum."

Törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Afyon Kocatepe Şehitliği'nden getirilen toprakla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın yanına fidan dikti. Türk Hava Kurumu'na ait paramotorlar da gökyüzünde Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri açtı.