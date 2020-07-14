İzmir-Çeşme otoyolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir-Çeşme otoyolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İzmir- Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Urla ilçesi, Çeşme Otobanı Karaburun gişeleri yakınında meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla Acil Çağrı Merkezi, olay yerine İzmir İtfaiyesi Batı Bölge Amirliğine bağlı Merkez Urla İtfaiye Grubundan yangın müdahale ve AKS 110 ekipleri ile 112 sağlık ekiplerini sevk etti. İki binek aracın karıştığı kazada, araçların içerisinde sıkıştığı görülen iki kişiden birinin olay yerinde yaşamını yitirmiş olduğu tespit edildi. İlk olarak, yaralı olan vatandaş araç içerisinden AKS 110 ekibi tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise nöbetçi savcının incelemesi sonrasında AKS 110 ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir-Çeşme otoyolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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