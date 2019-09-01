Son Dakika Haberleri: İzmir'de 1 eylül dünya barış günü nedeniyle miting düzenlendi
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İzmir'de 1 eylül dünya barış günü nedeniyle miting düzenlendi

13 saat önce

İzmir'de 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle miting düzenlendiİZMİR'de 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen mitingde barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

İzmir'de 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle miting düzenlendi

İZMİR'de 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen mitingde barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce miting nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin aldı. Meydanın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Katılımcılar, oluşturulan arama noktalarından üstleri aranarak içeri alındı. Alana hakim noktalara, keskin nişancı özel harekat polisleri konuşlandırıldı. Katılımcılar üzerinde, 'Özgürlük için barış', 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Birlikte kazandık, birlikte savunacağız' yazılı dövizler taşındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, program boyunca alandaki güvenlik önlemlerini koordine etti.

Program, bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından başladı. Kürsüye çıkan ilk isim CHP İzmir Milletvekili Kani Beko oldu. 1 Eylül'ün Dünya Barış Günü ilan edildiğini anımsatan Kani Beko, dünya halklarının, bu tarihi barış günü olarak kutlarken, dünyayı yöneten güçlerin savaştan ve kandan başka bir şey yapmadığını savundu. Beko, "Başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada silahlar konuştukça, bütün insanlık ağır bedeller ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Bizi birbirimize düşman etmek isteyenlerin karşısında, biz birbirimizin haklarına saygı duyarak mücadele etmek zorundayız. Halkların birbiri ile sorunu yok, sorun egemenlerin halkları birbirine vurdurarak menfaat sağlama çabasıdır. Savaş; ölüm, gözyaşı ve yıkım demektir. Savaş cinayet demektir. Savaş, ekmeğimizi küçültürken zenginlerin kasalarının dolması demektir" dedi. Beko, konuşmasında kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanların hesaplarını boşa çıkaracaklarını söyledi. Beko'nun ardından konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını eleştirdi.

Dünya Barış Günü, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
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