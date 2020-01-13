İzmir'de 13 yaşındaki Rojin'in ölmesine neden olan köpek sahipli çıktı - Son Dakika

İZMİR'de Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, 6 Ocak Pazartesi günü okuldan eve gittiği sırada köpekten korkarak kaçarken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Rojin Yakıt'ın ölmesine neden olan köpeğin sahipli olduğunu söyledi.

Geçen 6 Ocak'ta Menemen ilçesi Ulukent'te okul çıkışı evine giderken bir köpeğin havlamasından korkarak yola doğru kaçan 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt'a Çanakkale asfaltında Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Ö.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından, vatandaşlar ilçede çok fazla sokak köpeği olduğunu ve korktuklarını, bu köpeklerin toplanmasını istedi. Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ise Rojin Yakıt'ın korkmasına neden olan köpeğin sahipli olduğunu belirterek, "Bu sahipli bir köpek. Sahipli bir köpeğin saldırmasını belediyeye bir şekilde fatura etmeye kalkmanın mantığı nedir? Böyle bir mantık olabilir mi? O zaman her sahipli köpek birine saldırdığı zaman belediye başkanına fatura edilsin. Doğru mu bu? Doğru değil, mantıklı da değil" dedi.

'TOPLAMAMIZ YASAK OLMASINA RAĞMEN KÖPEKLERİ TOPLUYORUZ'

Saldırıdan sonra Yakıt Ailesi'ne gittiklerini söyleyen Aksoy, "Sahipli bir köpeğin saldırı sonucu kız çocuğumuza araba çarptı. Bu belediyeye fatura ediliyor. Bu doğru bir şey değil. Gittik, ailesi ile konuştuk. Her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz ama burada olay belediyeye fatura edilmeye çalışılırsa, bunu kabul etmek mümkün değil. Bu ahlaki de etik de değil" diye konuştu. Belediyeye sokak hayvanlarına yönelik çok fazla şikayet geldiğini de ifade eden Aksoy, "Çok fazla şikayet geliyor. Biz de şikayet edilen köpekleri topluyoruz. Toplamaya da devam edeceğiz. Yasa gereği toplamamız yasak olmasına rağmen, toplayacağız çünkü saldırı var. Çocuklara saldırıyorlar. Biz bunları rehabilete etmek için alıyoruz. Bunu almaya da devam edeceğiz. Esas olan evlatlarımızdır" diye konuştu.