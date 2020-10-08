İzmir'de 15 tona yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 15 tona yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi

08.10.2020 13:23
İzmir'de 15 tona yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt sevkıyatı için özel olarak hazırlanmış iki araçta yaklaşık 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt sevkıyatı için özel olarak hazırlanmış iki araçta yaklaşık 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro ekipleri, evlere ve iş yerlerine özel araçlarla kaçak akaryakıt sevkıyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Bornova ve Buca ilçelerinde iki aracı takibe aldı. Durdurulan araçlarda yapılan incelemede araçların kasalarına özel bölmeler yaptırıldığı belirlendi. Kaçakçıları bu araçlarla kaçak akaryakıt sevkıyatı yaptığı öğrenildi. Aramalarda yaklaşık 15 ton kaçak akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, İzmir, Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 15 tona yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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