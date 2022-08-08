İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı - Son Dakika
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İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı

08.08.2022 13:26

İzmir'de, 20 yıl önce özel yaptırdığı motosikleti çalınan bedensel engelli Seyfettin Ağral (57), başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi.

İzmir'de, 20 yıl önce özel yaptırdığı motosikleti çalınan bedensel engelli Seyfettin Ağral (57), başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi.

Buca Belediyesinde çalışan Ağral'ın Konya'da yaptırdığı motosikleti, 4 gün önce evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Motosikletiyle ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve ulaşım aracı olarak da kullanan Ağral, otobüsle yolculuk yapmakta zorlandığı için iş yerinden bir hafta izin aldı.

Ağral, AA muhabirine, motosikletiyle işe gidip geldiğini ayrıca dışarıdaki tüm işlerini bu araçla karşıladığını belirtti.

Doğuştan engelli olduğunu ifade eden Ağral, "Yaklaşık 20 yıldır bu motosikleti kullanıyorum, özel olarak yaptırmıştım. Sabah 5 gibi evimin önünden çalındı. İşe gidemediğim için yıllık izin aldım. Otobüse binip, inemiyorum. Hırsızlık olayı nedeniyle mağduriyet yaşıyorum, bir an önce motosikletimin bulunmasını istiyorum. Polis araştırıyor ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadı." diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Konya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de bedensel engellinin özel yaptırdığı 20 yıllık motosikleti çalındı - Son Dakika
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