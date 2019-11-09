İzmir'de 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı düzenlendi

İzmir'de İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi tarafından İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğinde 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı düzenlendi.

Kentte dün bir otelde başlayan ve bugün İzmir Demokrasi Üniversitesinde devam eden 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı'na yurt içi ve dışındaki çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Bu yılki teması "Dönüm noktaları, değişim ve süreklilik içinde Yahudilik ve İsrail" olarak belirlenen konferansta, İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanında yapılan akademik araştırmalar sunuldu.

Öte yandan, bazı sivil toplum örgütleri, sosyal medya üzerinden konferansı eleştiren paylaşımlarda bulundu.