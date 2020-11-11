İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2020 17:50
İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

İzmir'de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 noktada 20 bin adet fidan aynı anda toprakla buluşturuldu.

İzmir'de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 noktada 20 bin adet fidan aynı anda toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl Türkiye genelindeki 81 il haricinde 30 ülke ile birlikte kutlanıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de, Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle fidan dikim etkinliği düzenledi. 30 farklı noktada saat 11: 11'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, 20 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de, Bornova ilçesi Yakaköy sırtlarında bulunan alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Derince, 30 Ekim'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Derince, geçen yıl büyük bir coşkuyla etkinliği gerçekleştirdiklerini, bu yıl depremde hayatını kaybedenler nedeniyle hüzünlü olduklarını ifade ederek, dikilen fidanların gelecek kuşaklara nefes olacağını söyledi. - İZMİR

İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu
İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu
İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu
İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu
İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu

Derince, Kasım, Milli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Ağbal'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşulduğu canlı yayında uyukladı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı         
17:25
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi         
16:37
Son Dakika! AK Parti'den Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma         
16:13
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi         
15:45
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 18:17:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei