İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:06 Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.
Ekipler lastik bottaki 18 Orta Afrika, 18 Kongo ve 2 Eritre uyruklu olmak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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