İzmir'de 59 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 59 kaçak göçmen yakalandı

01.07.2022 14:35

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 59 kaçak göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 59 kaçak göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri sırasında Afganistan uyruklu 59 kaçak göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen B.B.'yi yakaladı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Seferihisar, Hisarcık, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 59 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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