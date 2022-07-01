İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri sırasında Afganistan uyruklu 59 kaçak göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen B.B.'yi yakaladı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de 59 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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