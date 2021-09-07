İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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