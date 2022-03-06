İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gece koşusu düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gece koşusu düzenlendi

06.03.2022 21:53
İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gece koşusu düzenlendi

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gece koşusu düzenlendi.

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gece koşusu düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen gece koşusuna 1000 kadın ve erkek katıldı.

Koşuya katılanlar, tarihi Agora Ören Yeri'nde bir araya gelerek, bandonun çaldığı şarkılar eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in verdiği startla başlayan yarışta katılımcılar, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Tarihi Saat Kulesi çevresinde oluşan parkuru geçerek Konak Meydanı'nda oluşturulan Turuncu Bahçe'de yarışı tamamladı.

Yarışmayı tamamlayan tüm katılımcılara madalya verildi.

Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gece koşusu düzenlendi - Son Dakika


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