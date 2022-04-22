İzmir'de 94 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

22.04.2022 16:06
İzmir'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesindeki bir koyda 19'u çocuk 94 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesindeki bir koyda 19'u çocuk 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zeytineli Mahallesi'ndeki Çılga Koyu'nda yabancı uyrukluların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekibi ve insansız hava aracı sevk edildi.

Arazide yapılan tarama sonucu 19'u çocuk 94 Afganistan uyruklu, dağınık halde koyda beklerken bulundu.

Düzensiz göçmenler, göçmen kaçakçılarının Çılga Koyu'nda kendilerini terk ettiğini, aç ve susuz olduklarını bildirdi.

Su ve yiyecek ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanan göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, İnsansız Hava Aracı, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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