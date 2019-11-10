İzmir'de ağlatan anma (2)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE TÖREN

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle İzmir'de düzenlenen anma töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Sabancı Kültür Merkezi'nde devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen programa İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök, CHP ve MHP'li bazı milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, geleceği şekillendirmek için geçmişi iyi bilmenin, araştırmanın, okumanın, sorgulayıp, muhakeme etmenin son derece önemli olduğunu söyledi. Cumhuriyetin hangi zorluklarla kurulduğunu anlamak için en güzel başvuru kaynaklarından birisinin hiç kuşkusuz Nutuk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hotar, "Yıllar içinde büyük bir titizlikle hazırlanan ve en sonunda paylaşılan bu eser, hem Atatürk'ün, hem de milletimizin olağanüstü mücadelesini anlatır" dedi.

'ŞİMDİ HEM ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMALI HEM DE DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ'

Prof. Dr. Hotar, kurtuluş mücadelesindeki fedakarlıkları anlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada Atatürk'ün o yıllarda çizdiği istikamete uygun olarak son dönemde daha hızlı yol almaya başlandı. Günümüzde 200'den fazla üniversiteye sahip olan Türkiye, Atatürk'ün söz ettiği o değerleri yetiştirme kabiliyetine ve imkanına kavuştu. O yüzden bilim dünyası olarak, yokluk içinde büyük zorluklarla kurulan, sayısız fedakarlıklar barındıran bilim dünyamız için daha iyisini yapmak, Atatürk'ün bize bıraktığı miras, asil milletimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur. Bundan dolayıdır ki; dünyanın ilk 500 üniversitesi hedefine doğru kararlılıkla yol almamız, kendi geleceğimizi şekillendirirken insanlığın da umutlarını gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mesele o değerlere sahip olmaktı, bugün biz bunlara sahibiz. Şimdi hem ülkemize sahip çıkmalı, hem de daha fazlasını yapmalıyız."

'ROTAMIZDAN ASLA ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

Üniversitenin logosunda Atatürk'ün bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Hotar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve eserlerini yaşatmak, milli ve manevi değerleri yüksek insanlar yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla dünya medeniyetine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda her zaman kararlı olacak, rotamızdan asla ödün vermeyeceğiz. Aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyor, birlik ve beraberliğimiz uğruna şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve esenlik diliyorum. Yokluk içinde bizleri var eden, bilimin geleceği adına bizlere her imkanı sunan aziz milletimize de huzurlarınızda bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Program, halk oyunlarıyla devam etti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,