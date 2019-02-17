Son Dakika Haberleri: İzmir'de Asker Uğurlama Konvoyu Kaza Yaptı

İzmir'de Asker Uğurlama Konvoyu Kaza Yaptı

18 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde asker uğurlama konvoyunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İzmir'de Asker Uğurlama Konvoyu Kaza Yaptı, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde asker uğurlama konvoyunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarın İzmir'de birliğine teslim olacak Sercan Ergün için arkadaşları bir araya gelerek konvoy yaptı. Bornova yönünden Konak yönüne seyir halinde olan 35 AN 1257 plakalı otomobili kullanan Ergün, konvoyun gerisinde kalan diğer araçları beklemek için duran Kaan Aldemir'in kullandığı 35 ABN 777 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aldemir'in kullandığı araçta önündeki Salih Osman Özadam'ın yönetimindeki 35 HA 7525 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Kaan Aldemir ile otomobillerde bulunan Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Kaan Aldemir, Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen'i çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Ankara Caddesinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

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