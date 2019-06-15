Son Dakika Haberleri: İzmir'de bağış yarışı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de bağış yarışı

3 saat önce

İzmir'de, kolektif bağış yapma yöntemi 'Destekle Değiştir' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İzmir'de bağış yarışı, System.String[]
İzmir'de, kolektif bağış yapma yöntemi 'Destekle Değiştir' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Oyuncu Meltem Cumbul'un yönettiği bağış gecesinde, üç sosyal sorumluluk projesi için yardım toplandı.

Dünyanın bir çok yerinde uygulanan kolektif bağış modeli 'Destekle Değiştir' Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği iş birliğinde, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Oyuncu Meltem Cumbul'un yönettiği bağış etkinliğinde, İzmirliler İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren üç derneğe bağışta bulundu.

Katılımcılar, görme engelliler tarafından kurulan Herkes İçin Turizm Derneği, Konak Mülteci Derneği ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'ne bağışta bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Gecede, 'Destekle Değiştir' yazılı kartları kaldırarak bağış talebinde bulunan İzmirliler, üç dernek için bir kaç saat içerisinde 60 bin TL'ye yakın bağış toplamayı başardı.

Destek oturumunu yöneten Meltem Cumbul, bağış organizasyonuna destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da bağışlarıyla destek oldu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
Türkiye, Meltem Cumbul, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Çalışmalar sona geldi...Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun plajı olacak Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de bağış yarışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]