İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı - Son Dakika
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İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı

27.11.2021 13:08

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı. Batan iki tekne, çalışmaların ardından karaya çıkarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve bazı illere yönelik fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından özelikle İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Bergama ilçelerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Seferihisar ilçesinde, fırtına nedeniyle denizdeki iki tekne su alarak battı. Batan ve hasar alan balıkçı tekneleri, uzun uğraşlar sonucunda sahipleri tarafından karaya çıkarıldı. Bölgede elverişsiz havanın etkili olması nedeniyle tekne sahipleri, deniz üzerindeki teknelerini de güvenli bir yere çekti.

Meteoroloji İzmir bölgesinde sağanak yağış ve fırtınanın devam edeceğini bildirdi.

İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı
İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı
İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı

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Seferihisar, Meteoroloji, Fırtına, İzmir, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı - Son Dakika


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