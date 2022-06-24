İzmir'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı

Olayla ilgili bir şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir 'in Dikili ilçesinde bir kişinin tabancayla ölümüne ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Çandarlı, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

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