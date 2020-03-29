İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hafta sonu kentte kurulan bit pazarlarını kapattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalığa neden olan bu pazarlara salgın boyunca izin verilmeyeceği belirtildi.



Zabıta ekipleri tarafından İzmir'in birçok yerinde bit pazarının kurulmasına izin verilmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, halkın yakın temas içinde bulunduğu bu pazarlar riski artırıyor. Büyükşehire bağlı ekipler, kurulmak istenen bit pazarlarını kapatıyor ve izinsiz olan bu girişimlere göz açtırmıyor. Gün boyunca pazarcıların tercih ettiği Fevzipaşa Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Kapılar bölgesi, Fahrettin Altay Meydanı ile Bornova ve Karşıyaka'daki adreslerde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri birçok tezgahı topladı, satıcıları ise evlerine gönderdi. Ekipler gece boyunca da denetimlerini sürdürüyor."