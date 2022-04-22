İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı

22.04.2022 16:05

İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı Organizatörler tarafından araziye terk edilen göçmenleri jandarma kurtardı İzmir'in Urla ilçesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmak isterken organizatörler tarafından boş araziye terk edilen 94 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, jandarma...

İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı

Organizatörler tarafından araziye terk edilen göçmenleri jandarma kurtardı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmak isterken organizatörler tarafından boş araziye terk edilen 94 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yiyecek ve su ihtiyaçları giderilen göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine götürüleceği bildirildi.

Olay bugün saat 03.15 sıralarında, ilçeye bağlı Zeytineli Mahallesi Çılga Koyu mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda bölgedeki boş arazide yabancı uyruklu şahısların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Göçmenlerin bulunmasına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen İnsansız Hava Aracı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen 6 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü Timi ve 1 Olay Yeri İnceleme Timi ile yapılan arazi arama ve taramasında; arazide dağınık vaziyette 94 Afganistan (60 erkek, 15 kadın, 19 çocuk) uyruklu göçmen tespit edildi.

Organizatörler terk etmiş

Jandarma ekipleri, aç ve susuz olduğunu söyleyen göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçlarını giderdi. Göçmenlerin ekiplere verdiği ifadede, kendilerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı sağlayacak organizatörler tarafından boş araziye terk edildiklerini ve uzun süredir aç ve susuz olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Geri Gönderme Merkezine gönderilecekler

Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemleri için Urla Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin buradaki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı
İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı
İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı
İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı
İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı
İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de boş arazide 94 Afgan göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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