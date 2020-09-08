İzmir'de bulunan balaban kuşu, tedavi altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Narlıdere ilçesinde çevre sakinlerince bulunan balaban kuşu, tedavi altına alındı.
Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, balaban kuşu vatandaşlarca Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi.
Kuşun, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:43 - Kaynak: AA
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