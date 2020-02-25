İzmir'de bulunan kayıp kızların aileleri bekleniyor - Son Dakika
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İzmir'de bulunan kayıp kızların aileleri bekleniyor

6 saat önce

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir'in Konak ilçesinde bulundu.

İzmir'de bulunan kayıp kızların aileleri bekleniyor, System.String[]

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Sorguları için emniyete götürülen çocukların aileleri bekleniyor.

Isparta'daki evlerinden çıkan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), ailelerinin kayıp başvurularının ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlarda polis tarafından titizlikle incelendi.

AİLELERİNE TESLİM EDİLECEK

20 Şubat 2020 tarihinden bu tarafa aranan lise öğrencilerinin kayıp olmasıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp olan 3 kız çocuğu, Konak ilçesinde bulundu. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan sorgu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alınacak kızların ailelerinin beklendiği öğrenildi.

Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.

(İHA)

25.02.2020 18: 59: 50 TSI

Isparta, Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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