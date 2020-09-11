İzmir'de Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde 14-20 Eylül'de Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek.
Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında ilçedeki restoranlarda yöresel ürünlerin de yer aldığı tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Festivalde, şeflerin sunum programlarının yanı sıra akşam sinema gösterimleri yapılacak.
Etkinlikte, Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi isimler de sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:45 - Kaynak: AA
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