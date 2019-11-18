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İzmir'de dehşet: Önce sevgilisini sonra kendini öldürdü

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu.

İzmir'de dehşet: Önce sevgilisini sonra kendini öldürdü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Karanfil Mahallesi 1108 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu bir çocuk annesi Melisa Kalem'in evine gitti. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmuz Selçuk, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa Kalem'e ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede her iki kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, Melisa Kalem'in vurulduğunu duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği apartmanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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