İzmir'de dijital materyallerin öğrenmeye etkisi çalıştayı

İzmir
'de ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla "Dijital materyallerin öğrenmeye etkisi – EBA öğrenci çalıştayı" düzenlendi.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi
'ndeki çalıştayın açılışında konuşan İzmir Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Yazar, çocuklara bir ufuk tayin etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.
Bu yüzyılın en hassas konusunun eğitim olduğunu kaydeden Yazar, "Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde vurguladığı üzere eğitimin ana unsuru insandır. Bu minvalde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak öncelikli amacımız, her çocuğun kendi öğrenme potansiyeli ve yetenekleri dahilinde kendisini gerçekleştirmesine fırsat vermektir." ifadelerini kullandı.
Yazar öğrencilerin beklenti ve ihtiyaç analizlerini yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu doğrultuda ideal öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi, bilgiye ulaşma yöntem ve alışkanlıklarının tespit edilmesi, seviyelerine uygun içerik beklentilerinin tanımlanması amacıyla öğrencilerimizin de talebiyle Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü liderliğinde öğrenciler ile bir çalıştay yapılmasına karar verildi. Çalıştaya her türdeki ortaokul ve liselerden tüm sınıf seviyelerinden gönüllü öğrencilerimiz katılıyor. Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) dijital içerikler öğrencilerimizin gözüyle değerlendirilirken bu sayede onların en çok kullandıkları içerik türlerinin tespiti yapılabilecek. Ayrıca EBA portalında hangi türdeki içeriklerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırdığı da belirlenirken öğrencilerimizin hayallerindeki dijital eğitim içeriklerini öğrenebileceğiz." Türkiye
'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen çalıştay sonunda oluşturulacak rapor, içerik üretme süreçlerine referans olması adına Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki ilgili genel müdürlüklere gönderilecek.