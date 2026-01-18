İzmir'de Dolandırıcı Çetesine Operasyon - Son Dakika
İzmir'de Dolandırıcı Çetesine Operasyon

18.01.2026 10:51
İzmir merkezli 9 ilde dolandırıcı çetesine yönelik operasyonda 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir merkezli 9 ilde, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" gibi tanıtan dolandırıcı çetesine 2. kez operasyon yapıldı, gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 9 ilde ikinci operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, 2024 yılı içerisinde ülke genelinde 235 kişinin sahte kadın profilleri üzerinden cinsel içerikli görüntülerinin alındığı, ardından şüphelilerin "cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" iddiasıyla uzlaştırma ücreti talep ederek toplam 15 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin olmak üzere 9 ilde 13 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA

İzmir'de Dolandırıcı Çetesine Operasyon

İzmir'de Dolandırıcı Çetesine Operasyon
