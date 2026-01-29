İzmir'de Fırtına ve Sel Hayat Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İzmir'de Fırtına ve Sel Hayat Durma Noktasına Getirdi

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Fırtına ve Sel Hayat Durma Noktasına Getirdi
29.01.2026 23:04  Güncelleme: 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Fırtına ve Sel Hayat Durma Noktasına Getirdi
Haber Videosu

İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına, ulaşımda aksamalar ve ciddi hasarlar yarattı.

İzmir'de gün boyu süren kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini artırarak kentte büyük maddi hasara ve ulaşım aksamalarına yol açtı. Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova gibi merkez ilçelerde meydana gelen sel felaketi, çok sayıda aracı su altında bıraktı.

ARAŞLAR SULARA KAPILDI

Kuvvetli yağış ve fırtına; Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde meydana gelen sel nedeniyle park halindeki araçlar su altında kalırken, seyir halindeki sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı, yine akıntıya kapılan bir yayanın ise polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Konak ilçesinde rögarların taşması sonucu ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Kemalpaşa ilçesinde de etkili olan sel suları, otomobilleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı. Kent genelinde trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi

Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi, kentin büyük bir bölümünde su kesintisine neden oldu. Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandı. Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karabağlar, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Bornova, Ulaşım, İzmir, Konak, Buca, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Fırtına ve Sel Hayat Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hıdır can Koyun Hıdır can Koyun:
    BAŞLIK YANLIŞ ATILMIŞ BELEDİYE OLMASİ LAZIMDI BENCE SUYUMUZU KESİYORLAR AKSAM 11DE KARDESİM VARDİYALİ CALİSANLAR VAR BENDE DAHİL EVDE AKSAM 12 DE 12.30 DA EVDE OLANLAR VAR EL YUZ YİKAMASİNLARMİ 24 SAATTİR SU YOK KESİK SONRA YAGMUR FİRTİNA HAYATİ DURDURDU. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Bülent Ersoy’a soyadını, ünlü oyuncu vermiş Bülent Ersoy'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı

23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ilk gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ilk gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 23:59:10. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Fırtına ve Sel Hayat Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.