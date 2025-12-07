İzmir'de sosyal medyada Hazreti Muhammed ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen E.K. (31), tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı yayın ve paylaşımlarda Hazreti Muhammed ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.
Adresi belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
