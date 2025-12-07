İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

07.12.2025 13:39
Sosyal medyada Hazreti Muhammed'e hakaret eden E.K. tutuklandı.

İzmir'de sosyal medyada Hazreti Muhammed ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen E.K. (31), tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı yayın ve paylaşımlarda Hazreti Muhammed ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Adresi belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Polis, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    o.ç. 32 14 Yanıtla
  • Kasırga Kasırga:
    Yahudikemalist piçi bunlar 38 7 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    ne demiş? 8 22 Yanıtla
  • Seda Güven Seda Güven:
    Türk kimligi alandir kesin 21 0 Yanıtla
  • majki4636muko82mert2005. majki4636muko82mert2005.:
    Son dakika yetkilileri,Kasırga rumuzlu şahsın Mustafa Kemal Atatürke yaptığı küfürlü hakareti nasıl yayınlarsınız? Ekran görüntüsü alıp şahsı ve küfürlü yorumunun yayınlanmasına izin veren kimse cimlere ve emniyete şikayet ediyorum. Hadi bakalım... 5 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
