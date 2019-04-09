İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonu

İzmir
'in Tire
ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, tarihi eser niteliğindeki 2 obje ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derebaşı Mahallesi Armutlu
mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, A.K, B.B ve M.C'yi kazı yaptıkları sırada suç üstü yakaladı.
Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, tarihi eser niteliği bulunduğu tespit edilen 2 obje Tire Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.