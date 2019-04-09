Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonu

İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, tarihi eser niteliğindeki 2 obje ele geçirildi.

İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, tarihi eser niteliğindeki 2 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derebaşı Mahallesi Armutlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.K, B.B ve M.C'yi kazı yaptıkları sırada suç üstü yakaladı.

Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, tarihi eser niteliği bulunduğu tespit edilen 2 obje Tire Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:48 Kaynak: AA

Tire, İzmir, Güncel
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