Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kadınlardan Mor Yürüyüş

İzmir'de Kadınlardan Mor Yürüyüş

1 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına çiçek bıraktı, ardından mor şallarını takıp, mor tüllerle süsledikleri davullarını çalarak, çarşıda yürüdü.

İzmir'de Kadınlardan Mor Yürüyüş, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kadınlar  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına çiçek bıraktı, ardından mor şallarını takıp, mor tüllerle süsledikleri davullarını çalarak, çarşıda yürüdü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde kadınlar önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına çiçek bıraktı, ardından Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'na yürüdü. Omuzlarına mor şallar takan kadınlar, mor tüllerle süsledikleri davullarını çaldı, kadınlar süsledikleri bisikletlerle korteje katıldı. Yürüyüşe CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile partili kadınlar, vatandaşlar katıldı. Katılımcıların renkli kostümleri beğeni topladı. Anayasa Meydanı'nda düzenlenen törende zumba gösterisi yapıldı, Kadına Saygı Müzesi gezildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

8 Mart, Zübeyde Hanım, Karşıyaka, İzmir, Güncel
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