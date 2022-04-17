İzmir'de kaybolan 73 yaşındaki balıkçı aranıyor - Son Dakika
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İzmir'de kaybolan 73 yaşındaki balıkçı aranıyor

17.04.2022 19:02
İzmir'de kaybolan 73 yaşındaki balıkçı aranıyor

İzmir'in Dikili ilçesinde ailesinin 12 Nisan'dan bu yana haber alamadığı 73 yaşındaki Şenol Süzme aranıyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde ailesinin 12 Nisan'dan bu yana haber alamadığı 73 yaşındaki Şenol Süzme aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Bademli Mahallesi'nde balıkçılık yapan ve son olarak 12 Nisan'da evinden ayrıldığı belirtilen 73 yaşındaki bir çocuk babası Şenol Süzme için yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Sahil güvenlik, AFAD, Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneğinin de katıldığı arama çalışmalarında Süzme'nin izine henüz rastlanmadı.

Bademli Mahallesi Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, gazetecilere, Şenol Süzme'nin mahallede çok sevilen biri olduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri olarak da arama çalışmalarına katıldıklarını aktaran Kutlu, "Kendisinin hala hayatta olduğunu düşünüyoruz. Görenlerin jandarmaya, ailesine ya da muhtarlığımıza ulaşmasını rica ediyoruz." dedi.

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Bademli, Dikili, Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kaybolan 73 yaşındaki balıkçı aranıyor - Son Dakika


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