İzmir'de koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem - Son Dakika
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İzmir'de koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsü salgınına karşı tedbirlerini artırıyor.

İzmir'de koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsü salgınına karşı tedbirlerini artırıyor. Eşrefpaşa Hastanesi hemşireleri; İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU hizmet binalarına gelen vatandaşların ateşini ölçüyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinin sağlık personeli, belediye hizmet binalarına gelen tüm personelin ve vatandaşların vücut ısısını ateş ölçerlerle takip ediyor. Sabah 8.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında görev yapan hemşireler, hizmet binalarına gelen personelin ve vatandaşların vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olup olmadığına bakıyor, normal değerlerin üzerinde bir durumla karşılaşıldığında sağlık birimleriyle iletişime geçiyor.


Vatandaşlar uygulamadan memnun


İZSU'ya abone işlemleri için geldiğini belirten Tülay Özkan, "Bu uygulamayı görünce hemen ateşimi ölçtürmek istedim. Çok güzel bir uygulama olmuş. Her yerde yapılmasını istiyoruz. Aslında hepimiz panik halindeyiz ama bu uygulamaları görünce biraz rahatlıyoruz" diyor.


Su saati devir işlemleri için geldiğini ifade eden Ayşe Dağ ise ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştığını söyleyerek, "İçimiz bir nebze de olsa rahatlıyor. Çok iyi düşünülmüş. Ateşim ölçüldü ve 36 derece çıktı. Çok şükür hiçbir problem yok" şeklinde konuştu.


Uğur İçli de, "Yapılan uygulamayı çok beğendim. Her kurumda uygulanması gerekiyor. Hakikaten teşekkür ediyorum. Bir sürü kuruma girip çıkıyoruz en azından İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu önlemi aldığını görmek çok sevindirici" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, dünya genelinde tehdit oluşturan koronavirüsü salgınına yönelik tedbirler kapsamında içme suyu hattında uzun süreli kesintiye neden olacak, acil olmayan planlı çalışmaları erteleme kararı aldı. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:09 Kaynak: İHA
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