İzmir'de Kültür Sanat

İzmir
, 2019 yılının ilk haftasını tiyatro, konser ve sergilerle karşılayacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Murat Cem
Orhan şefliğindeki konserde, keman sanatçısı Elif Nihal Akın
ile kontrbas sanatçısı Bora
Çamoğlu'nu ağırlayacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde (AASSM
) 4 Ocak'taki konserde Mozart
'ın Sol Majör Keman Konçertosu, Dragonetti'nin Kontrabas Konçertosu ile Beethoven
'in 3 Nolu Senfonisi seslendirilecek.
TRT Çocuk Korosu 5 Ocak'ta AASSM'de Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Yeni Yıl Konseri verecek.
Çocuk Korosu şefliğini Müge Özel, Gençlik Korosu şefliğini Muhip Şanal'ın üstlendiği konserde, piyanoda Aycan Altıngül ve Dr. Cemile Cabbar eşlik edecek.
Tiyatro, film, opera ve bale
İzmir Devlet Tiyatrosu
, Flavia Coste'nin yazdığı ve Can Kapyalı'nın Türkçeleştirdiği "Paraya Hayır" adlı oyunu sahneliyor.
Levent Ulukut'un yönettiği eserde, piyangodan çıkan para yüzünden ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.
Paraya Hayır, 8-10 Ocak tarihlerinde Konak Sahnesi
'nde izleyicisiyle buluşacak.
İzmir Devlet Opera ve Balesi, Strauss'un "Yarasa" adlı eseriyle 3 ve 5 Ocak'ta El Hamra Sahnesi'nde olacak.
Orkestra şefliğini Sunay Muratov'un yaptığı eserin dekoru Adnan Öngün, koreografisi Bilsel Demireller'e ait.
Weimar dönemi Almanyasında Berlin
'in gün boyunca süren baş döndürücü yaşamına tanıklık eden "Berlin Büyük Bir Şehrin Senfonisi" adlı film, 4 Ocak'ta İzmir Sanat'ta gösterilecek.
Yönetmenliğini Walter Ruttmann'ın yaptığı 1927 tarihli belgesel filmin senaryosu da Karl Freund, Carl Mayer
, Walter Ruttmann'a ait.
Sergi
AASSM'de "Smyrna'nın Kızları" adıyla Leyla Yıldırım
'ın Tekstil Sanatı Sergisi 4 Ocak'ta izlenime açılacak.
"Anadolu'nun batı kıyısındaki üretken dişil enerjinin" vurgulandığı sergide, atık malzemelerden yararlanılarak yapılan yüzey tasarımları, sembolik anlatımlar yer alıyor.
Sergi, 18 Ocak tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek.