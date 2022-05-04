İZMİR'DE 'KURTARILMIŞ HAYVAN FESTİVALİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika
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İZMİR'DE 'KURTARILMIŞ HAYVAN FESTİVALİ' DÜZENLENDİ

04.05.2022 17:29

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 'Kurtarılmış Hayvan Festivali' düzenlendi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 'Kurtarılmış Hayvan Festivali' düzenlendi. Engelli, şiddet gören ve hasta hayvanların yararına düzenlenen etkinlikte, ziyaretçiler hayvanlara birebir temas etme fırsatı buldu.

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı, sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı, şiddet gören, engelli ve kurtarılmış 2 bin 700'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapıyor. Barınakta farkındalık oluşturmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi tarafından "'Kurtarılmış Hayvan Festivali' düzenlendi. Çeşitli konserlerin yer aldığı etkinlikte, ziyaretçiler barınağı gezerek hayvanlarla buluştu, onlara dokunma fırsatı buldu. Barınak yöneticisi Sibel Çakır, "Kurtarılmış çiftlik hayvanları, yaban hayvanları, egzotik ve sokak hayvanları için ilk kez festival düzenledik. Bu festival ilk kez düzenleniyor ancak her yıl düzenlenecek ve devamı gelecek. Burada 2 bin 700'den fazla hayvan var, sokaklarda ise milyonlarca hayvan var. Onların haklarını korumak, onların uğradığı şiddete karşı seslerini duyurmak için bu etkinliği planladık. Bugün etkinlik kapsamında hayvanlarla ilgili eğitimler verildi. Konser etkinliklerimiz var. Haluk Levent ve birçok sanatçımız bizlerle olacak" diye konuştu.

'HAYVANLARI GÖRMEK İÇİMİZİ RAHATLATTI'

Festivale katılan vatandaşlardan Hande Ancazar, "Bugün hayvanlara destek olmak için bu festivale katıldık. Biz bu barınağı sosyal medyadan takip ediyoruz. Buranın misyonunu ve tüm hayvanlara bütüncül yaklaşımını değerli bulduğumuz için gelip bire bir hayvanlarla bir araya gelmek istedik. Ben yakın zaman öncesinde hayvan yemeyi bırakan biriyim. Tüm türlerin bizim gibi hissettiğini, acı çektiğini hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Vatandaşlardan Berk Üsten, ""Bu barınağı online platformlarda takip ediyoruz. Normalde ziyarete açık olmadığını biliyoruz. Böyle bir etkinlikte hayvanları görmek içimizi rahatlattı. Umarım Türkiye'de hayvanları koruyan çiftlikler artar" diye konuştu.

Festivale ailesiyle katılan 9 yaşındaki Doğa Aydın, "Burada hayatımda ilk kez deve gördüm. Çok tatlı küçük keçileri gördüm ve kuzuları kucağıma aldım. Burada bacağı olmayan hayvanları gördüğümde üzüldüm" dedi.

İZMİR'DE 'KURTARILMIŞ HAYVAN FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
İZMİR'DE 'KURTARILMIŞ HAYVAN FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
İZMİR'DE 'KURTARILMIŞ HAYVAN FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
İZMİR'DE 'KURTARILMIŞ HAYVAN FESTİVALİ' DÜZENLENDİ

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Haluk Levent, Engelli, Çiftlik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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