İzmir'de kuzenini bıçakla öldüren kişi, yakalandı - Son Dakika

İzmir'de kuzenini bıçakla öldüren kişi, yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde halasının oğlunu bıçakla öldüren zanlı, gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde halasının oğlunu bıçakla öldüren zanlı, gözaltına alındı. Yeşilova Mahallesi'nin Azman Kuyu mevkisinde kuzenler M.E.Ü. (25) ile Ahmet Uğur (26) arasında kavga çıktı. Kavgada M.E.Ü, kuzenini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Uğur'un öldüğünü belirledi. Olayın ardından kaçan M.E.Ü, jandarma ekiplerince yakalandı. Suç aleti bıçak da olay yerine yakın bir yerde bulundu. Zanlı, jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 05:37

Kaynak: AA

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