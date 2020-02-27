İzmir'de manda yetiştiriciliğine destek - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, manda yetiştiriciliğini canlandırmak için Selçuk ilçesinde 9 kadın üreticiye 28 manda hibe etti. Başkan Soyer, Tunç Soyer, "Hedefimiz; manda sütünden katma değeri yüksek, İzmir'e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 50 yıl önce yok olan manda yetiştiriciliğini Selçuk'ta yeniden canlandırmak için çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda, 9 kadın üreticiye 28 manda hibe edildi. Manda hibe edilen 9 kadının, büyükşehirin verdiği bakım, besleme, barındırma ve sürü yönetimi eğitimlerini tamamlayarak manda almaya hak kazandığı belirtildi.



Öte yandan, mandaların teslimi nedeniyle bir tören düzenlendi.



"Hedefimiz; manda sütünden İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek"



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomiye, sağlığa ve doğaya kattığı değerlere rağmen Türkiye'de toplam süt üretimi içinde manda sütünün payının çok az olduğunu söyledi. Soyer bu tabloyu İzmir'den başlayarak değiştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek şöyle konuştu:



"Bugün dünya mutfaklarına İtalya'dan ulaşan mozerella peyniri manda sütünden yapılıyor. İtalya'ya giden mandalar ise bu coğrafyadan gitmiş. Biz kendi değerimize sahip çıkamazken başkaları bundan dünyaya pazarladıkları bir ürün yaratıyor. En büyük zenginliğiniz bu bereketli topraklar ve iklim, ancak biz bunları kullanmıyoruz. Aklımızı başımıza toplayarak üretmek, ürettiğimizi dünyaya satmak mecburiyetindeyiz. Manda besiciliğini de bu amaçla İzmir'den başlayarak yeniden yaygınlaştıracağız. Hedefimiz; manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir'e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek. Bunu üreticilerimizle birlikte başaracağız."



Manda besicisi 9 kadına teşekkür eden Soyer, "Bize inandılar, kooperatif kurdular. Biz de bu hayvanlardan elde ettikleri sütün damlasını ziyan etmeyeceğiz; hepsini alacağız. Selçuk Efes'te bir zafer yaşanacak. Bir başarı hikayesi yaşanacak ve bu başarı hikayesi Türkiye'ye örnek olacak" dedi.



İzmir mozerellası 2021'de fuarda



Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel da, Selçuk Efes'i pilot bölge seçerek bu projeyi başlatan İzmir Büyükşehir Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "2021 yılında Terra Madre Fuarı İzmir'de yapılacak. Biz de kadın üreticilerimizin ürettiği manda yoğurdu, manda kaymağı ve İzmir mozerellası ile orada olacağız" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından kurayla üreticilere bir erkek, 27 dişi Anadolu ırkı manda verildi. Soyer, ardından tümü gebe olan mandalardan İzmir'de dünyaya gelen iki manda yavrusuna nazar boncuklu kolye taktı. Manda yavrularına Efes ve Artemis adı verildi.



Törene ayrıca; İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selda Peynircioğlu, Selçuk Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı da katıldı. - İZMİR