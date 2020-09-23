İzmir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İzmir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı. İlçede Yeşilova Mahallesi 4184 Sokak'taki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İki katlı binanın üst katında çıkan ve suntaların çok olması nedeniyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yandaki iş yerlerini sıçramadan söndürüldü. Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor

Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi

Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti

TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz