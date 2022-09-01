Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı

01.09.2022 19:37
Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı

İZMİR'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Çakmak, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ne olursa olsun hukuksuzluğa müsaade etmeyeceklerini belirtirken, Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan da konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak ile daha önceden eski öğretmenevinin kiralanması konusunda husumet oluştuğu ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine, sopalarla Çakmak'a saldıran şüpheliler, kaçtı. Olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan Çakmak, polise şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin H.B. ve T.G. olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.'HUKUKSUZLUĞA MÜSAADE ETMEYİZ'Darbedilen Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hukuk devletini tanımayan insan müsveddeleri, sokak kabadayıları tehditlerle kamunun malına çökmeyi marifet sananlar, 'Beni asla sindiremezsiniz' demiştim. Sonunda ne olursa olsun hukuksuzluğa müsaade etmeyiz" dedi.'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan da konunun takipçisi olduklarını belirterek, "Menemen Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Çakmak'la ilk andan itibaren beraberiz. Maruz kaldığı saldırı çok tatsız ve çirkin. Olay adli makamlara intikal etmiştir. Hak ve hukuk tanımazlığa geçit vermeyiz" diye konuştu.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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