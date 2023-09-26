Motosiklet kazasında matematik öğretmeni feci şekilde can verdi - Son Dakika

Motosiklet kazasında matematik öğretmeni feci şekilde can verdi

Son Güncelleme: 26.09.2023 09:22

İzmir'in Konak ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım hayatını kaybetti. Yıldırım'ın kaza yaptığını öğrenen kız arkadaşı sinir krizi geçirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım, yaşamını yitirdi.

REFÜJE ÇARPARAK YOLA SAVRULDU

Kaza, saat 04.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, refüje çarptı. Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İzmir'de motosiklet kazasında matematik öğretmeni hayatını kaybetti

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kaza yaptığını öğrenip gelen kız arkadaşı, sinir krizi geçirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

İzmir'de motosiklet kazasında matematik öğretmeni hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Mustafa Yıldırım, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Motosiklet kazasında matematik öğretmeni feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet kazasında matematik öğretmeni feci şekilde can verdi - Son Dakika
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