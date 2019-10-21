Son Dakika Haberleri: İzmir'de Muhtarlar Buluşması
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İzmir'de Muhtarlar Buluşması

2 saat önce

Başbakanlık tarafından 2015 yılında Muhtarlar Günü ilan edilen 19 Ekim'de ülkenin dört bir yanında muhtarların öneminin vurgulandığı etkinlikler düzenlendi.

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Başbakanlık tarafından 2015 yılında Muhtarlar Günü ilan edilen 19 Ekim'de ülkenin dört bir yanında muhtarların öneminin vurgulandığı etkinlikler düzenlendi. İzmir'de de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçeden muhtarlarla bir araya geldi, "sizler demokrasi zincirinin ilk halkasısınız" dedi

İzmir'de Muhtarlar Buluşması

Muhtarlar Günü, Başbakanlık, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:02 
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