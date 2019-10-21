İzmir'de Muhtarlar Buluşması

Başbakanlık tarafından 2015 yılında Muhtarlar Günü ilan edilen 19 Ekim'de ülkenin dört bir yanında muhtarların öneminin vurgulandığı etkinlikler düzenlendi. İzmir'de de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçeden muhtarlarla bir araya geldi, "sizler demokrasi zincirinin ilk halkasısınız" dedi