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İzmir'de nefes kesen yangın tatbikatı

2 saat önce

İzmir'de nefes kesen yangın tatbikatıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında bir dolum tesisinde gerçekleştirilen tatbikat adeta nefes keserek gerçeği aratmadı.

İzmir'de nefes kesen yangın tatbikatı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında bir dolum tesisinde gerçekleştirilen tatbikat adeta nefes keserek gerçeği aratmadı.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuzey Bölge Amirliği, Paşa Çiftliği mevkiinde bulunan bir dolum tesisinin işçileri ile ortak yangın tatbikatı yaptı. Tatbikat, senaryo gereğince, dolum tesisindeki peronda bir tankerin dolum yaptığı esnada gaz kaçağı oluşması sonucu çıkan olası yangın ile başladı. Yangın alarmının verilmesinin ardından yangın söndürme sistemi anında devreye girdi. 22 kişilik dolum tesisi yangına müdahale ekipleri, Aliağa Dolum Tesis Müdürü Bedri Kaçar öncülüğünde ilk müdahaleyi yaptı. Yanmaz kumaş giydirilmiş ekip tarafından peronda gaz vanası kapatıldı. İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangın mahalline, son teknoloji sistemle donanımlı İzmir Büyükşehir itfaiye araçları 4 dakika içerisinde geldi. Ekipler, baygın halde bulunan sürücüyü araçtan çıkartarak AKS aracı ile hastaneye gönderdi. Yaklaşık 15 dakika süren kimyasal yangına müdahale başarı ile tamamlandı.

Aliağa Milangaz Dolum Tesisi Müdürü Bedri Kaçar, LPG yangınlara karşı deneyimli ve tecrübeli ekiplerin tesislerinde bulunduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa itfaiyesinin tatbikat teklifini kabul ettik. Ortaklaşa çok güzel bir çalışma yapıldı. Praktikte olası bir durumda ne ile karşılaşa bilinir görmüş olduk. Personelimiz bu konuda çok iyi bir eğitim almış durumda. Fiili tatbikatlar da personelin tecrübe kazanmasına vesile oluyor. Tesisimizin yangın söndürme ve soğutma sistemi modern Avrupa standartlarındadır. Güzel bir tatbikat oldu. Allah gerçeğini yaşatmasın temennisi ile tüm personelim ve İzmir Büyükşehir itfaiyesini kutluyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuzey Bölge Amiri Kerim Köse de, "Sanayi kenti Aliağa'da en çok çıkması muhtemel kimyasal yangınlara karşı hem sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi hem de itfaiye haftası etkinlikleri kapsamında gerçeğini aratmayacak bir tatbikat yaptık. Milangaz Dolum Tesislerindeki yangın tatbikatına 4 araç ve 15 personel ile müdahale ettik. Toplam 37 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen tatbikat başarı ile tamamlandı" şeklinde konuştu.

İzmir'de nefes kesen yangın tatbikatı

İtfaiye, Aliağa, İzmir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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