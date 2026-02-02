İzmir'de Ocak Yağışları Rekor Kırdı - Son Dakika
İzmir'de Ocak Yağışları Rekor Kırdı

İzmir\'de Ocak Yağışları Rekor Kırdı
02.02.2026 16:02
İzmir, ocak ayında 88 yılın en yüksek yağış miktarını, ortalamanın %65 üzerinde kaydetti.

İZMİR'DE OCAK YAĞIŞLARI 88 YILIN ORTALAMASINI YÜZDE 65 AŞTI

Kentte ocak ayında son 88 yıldır ölçülen en yüksek yağış miktarlarından biri gerçekleşti. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1938 yılından bu yana şehirde ocak ayı yağış ortalaması 134,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, bu yılın ocak ayında metrekareye 223,7 kilogram yağış düştü. Ortalamanın yüzde 65 üzerinde yağış düşen ocak ayı uzun yıllardır en yüksek yağış miktarının gerçekleştiği dönem oldu.

Geçen haftadan itibaren etkisini artırarak gün boyu süren sağanak kent genelinde yaşamı etkilerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri olumsuzlukların önüne geçmek için sahada yoğun mesai yaptı. Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve çevre yerleşimlerde 1600 personel ve 500 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

METREKAREYE 43,1 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İzmir genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle son 24 saatte metrekareye 43,1 kilogram yağış düştü. Yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olduğu, ilerleyen saatlerde ise geçişli olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

HASAR TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

112 Acil Çağrı Merkezi verilerine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağışlara bağlı olarak 59 ev, 26 iş yeri ve 6 kamu binasında su baskınına müdahale etti. Ayrıca 10 kurtarma, 6 hasar tespiti ve 5 ağaç devrilmesi olayında çalışma gerçekleştirildi. Kritik noktalarda gerekli müdahalelerin tamamlandığı; su baskınları, yol ve kavşaklardaki birikintiler, dere taşmaları, mahsur kalma ve hasar tespitine yönelik çalışmaların ilgili birimlerce sürdürüldüğü bildirildi.

İZSU VE İTFAİYE EKİPLERİ SAHADA

Alsancak 1'inci Kordon'da gelgit etkisiyle deniz kotunun yükselmesi, yağmur sularının denize deşarjını zorlaştırırken, sahada önleyici çalışmalar sürdürülüyor. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, saat 05.00'ten itibaren 20 ekip ve tam donanımlı araçlarla bölgede su çekme çalışmalarına aralıksız devam etti. Suların tahliyesi için vidanjör ve pompa sistemleri devreye alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de çalışmalara destek vererek 4 ayrı su çekme ekibiyle, zemin katta bulunan iş yerleri ve konutlarda oluşan su birikintilerine müdahale ediyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birimlerinden alınan güncel değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisinin azalması, akşam saatlerine kadar ise aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yapılan tahminler doğrultusunda salı ve çarşamba günleri kent genelinde yağış öngörülmezken, perşembe günü yeniden kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

